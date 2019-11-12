В Кременчуге мужчина покончил с собой, прыгнув с моста через Днепр
17:27, 12 ноября 2019Происшествия
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Ни предсмертной записки, ни телефона или денег в карманах одежды погибшего найдено не было.
Следствие продолжается / facebook.com/mvs.gov.ua
В Кременчуге ( Полтавская обл.) сегодня днем неизвестный мужчина прыгнул с моста через реку Днепр и разбился.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции Кременчуга.
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По их данным, на перилах Крюковского моста кременчужане обнаружили мужскую одежду, о чем они сообщили в полицию.
На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Также на место были вызваны спасатели, водолазы и водная полиция. В связи со следственными действиями проезд по мосту был сначала ограничен частично, а потом полностью перекрыт.
Позже водолазы нашли в Днепре тело мужчины. На вид погибшего около 30 лет. Ни предсмертной записки, ни телефона или денег в карманах его одежды найдено не было.
Следствие продолжается.
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