В Кременчуге мужчина покончил с собой, прыгнув с моста через Днепр

Ни предсмертной записки, ни телефона или денег в карманах одежды погибшего найдено не было.

В Кременчуге ( Полтавская обл.) сегодня днем неизвестный мужчина прыгнул с моста через реку Днепр и разбился.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции Кременчуга.

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По их данным, на перилах Крюковского моста кременчужане обнаружили мужскую одежду, о чем они сообщили в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Также на место были вызваны спасатели, водолазы и водная полиция. В связи со следственными действиями проезд по мосту был сначала ограничен частично, а потом полностью перекрыт.

Позже водолазы нашли в Днепре тело мужчины. На вид погибшего около 30 лет. Ни предсмертной записки, ни телефона или денег в карманах его одежды найдено не было.

Следствие продолжается.