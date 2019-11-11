Групповое изнасилование двух девочек в Одессе: суд отказался отпустить подозреваемых

Подозреваемых взяли под стражу без права на залог в конце октября.

В Одессе апелляционный суд отказался отпустить из СИЗО четверых мужчин, подозреваемых в изнасиловании двух несовершеннолетних жительниц Беляевки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей четырем мужчинам.

Читайте такжеВ Одесской области завершили расследование в отношении охранника, изнасиловавшего 9-летнего мальчика«Таким образом, апелляционная инстанция отказала в жалобе защите подозреваемых в половом преступлении против девушек 15-ти и 17-ти лет. В частности, отказано в изменении меры пресечения на более мягкую», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что, по ходатайству Одесской местной прокуратуры №1 в конце октября мужчины взяты под стражу без права на залог.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции Одессы (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 18 октября полиция начала расследование по факту группового изнасилования двух несовершеннолетних в Одессе. О ЧП, которое произошло в Киевском районе города, в полицию сообщила одна из пострадавших. Установлено, что две жительницы города Беляевка в возрасте 15-ти и 17-ти лет, в социальных сетях познакомились с мужчиной, который сейчас – среди подозреваемых.

Мужчины привезли пострадавших в Одессу – в частный дом на улице Длинной, где произошло групповое изнасилование.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст.152 ч. 3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Через некоторое время четверо мужчин в возрасте от 19-ти до 29-ти лет были задержаны и арестованы.