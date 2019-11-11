Харьковчанин организовал незаконные соцвыплаты боевикам ОРДЛО

Организовал противоправную схему переселенец из Луганщины, который длительное время проживает в Харькове.

На Харьковщине контрразведчики и следователи СБУ разоблачили механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР» из-за махинаций с социальными выплатами.

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Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Организовал противоправную схему переселенец из Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение мужчина предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи.

При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций «Л/ДНР», а также умершие люди.

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карт и документы, которые доказывают многомиллионные аферы с социальными выплатами. Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила многомиллионную схему финансирования террористов так называемой «ДНР».