Под Киевом перевернулся микроавтобус, пострадал водитель
В воскресенье, 10 ноября, на Одесской трассе под Киевом в дорожно-транспортное происшествие попал микроавтобус. Водитель Ford не справился с управлением, врезался в металлический отбойник и перевернулся на левый бок.
Об этом сообщает "Информатор".
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По предварительной информации, микроавтобус не задействуется в регулярных перевозках. На момент аварии в его салоне не было пассажиров. У поворота на село Вита-Почтовая Ford занесло в отбойник и после удара автомобиль перевернулся на бок.
У разбитой маршрутки лежали салфетки со следами крови, также кровь мужчины осталась на лобовом стекле. Но, по словам полицейских, водитель получил не серьезные травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева полицейский автомобиль протаранил такси, в результате чего пострадал ребенок, который находился в салоне.