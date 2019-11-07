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Нырнул, чтобы открыть шлюз дамбы, и исчез: на Житомирщине сутки ищут дайвера (видео)

14:42, 07 ноября 2019
Происшествия
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Читайте такжеВ Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в Днестре в самодельном жилете из бутылокОб этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы открыть шлюз, местный предприниматель нанял специалиста по спортивному дайвингу. Тот спустился под воду, шлюз так и не открыл, и сам исчез.

По мнению исследователей, мужчины затянуло в конструкцию дамбы. Если это так, то шансов, что он жив, почти нет. По словам дочери дайвера, у него запас воздуха был в акваланге лишь на 40 минут.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области в пруду утонул 5-летний мальчик.

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Теги: #Житомирская область#спасательная операцияпогода в Житомире