В Подольском районе Киева активизировался живодер, который "охотится" на котов (видео)
21:51, 01 ноября 2019Происшествия
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Волонтеры в прошлом году даже патрулировали улицы после появления убийцы котов.
Убил несколько десятков животных: в Подольском районе Киева активизировался кошачий палач
В Подольском районе Киева активизировался кошачий палач. Хвостатых уже мучил и убивал в прошлом году. И вот снова после небольшого перерыва взялся за старое.
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На его счету несколько десятков замученных животных, так говорят волонтеры. Они готовятся к патрулированию улиц, говорится в сюжете ТСН.
Имеют даже вероятные приметы ката. Психологи же предупреждают: убийца может быть опасным и для людей.
Ранее жители двух улиц в Ковеле на Волыни утверждали, что их котов вылавливает и убивает сосед.
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