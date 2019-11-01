В Подольском районе Киева активизировался живодер, который "охотится" на котов (видео)

Волонтеры в прошлом году даже патрулировали улицы после появления убийцы котов.

В Подольском районе Киева активизировался кошачий палач. Хвостатых уже мучил и убивал в прошлом году. И вот снова после небольшого перерыва взялся за старое.

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На его счету несколько десятков замученных животных, так говорят волонтеры. Они готовятся к патрулированию улиц, говорится в сюжете ТСН.

Имеют даже вероятные приметы ката. Психологи же предупреждают: убийца может быть опасным и для людей.

Ранее жители двух улиц в Ковеле на Волыни утверждали, что их котов вылавливает и убивает сосед.