Убийство сотрудника Администрации президента: полиция задержала нападавшего

Материалы в отношении второго нападавшего выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается.

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Армения, который обвиняется в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента, приведшего к смерти потерпевшего.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Так, 13 марта 2019 года примерно в 23 часа 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в Киеве, 34-летний подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время не установлена, совершили нападение на местного жителя с целью завладения его имуществом", - говорится в сообщении.

Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы.

По результатам следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших. Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению) направлено в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

"Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Материалы в отношении второго нападавшего выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в 23.50 на улице Баггоутовской в Шевченковском районе Киева подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром 14 марта тело пострадавшего нашли прохожие. Погибшим мужчиной оказался главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента, 46-летний Александр Бухтатый.