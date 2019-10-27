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На Днепропетровщине пациент на ходу выпал из "скорой" (видео)

20:47, 27 октября 2019
Происшествия
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В комментариях под видео водителя «скорой» обвинили в халатности / скриншот

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Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе "Просто Днепропетровск".

Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.

В комментариях под видео водителя «скорой» обвинили в халатности.

По другим данным, нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины. Медработники пытались его удержать, однако силы были неравны.

Во время падения мужчина получил ушиб головы. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из машины скорой помощи на ходу выпрыгнул полуголый мужчина и убежал.

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Теги: #Днепропетровщина#скорая помощь