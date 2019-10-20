Полицейские сняли с верхушки столичного Южного моста малолетних любителей селфи (фото)

В дальнейшем с детьми будут работать инспекторы ювенальной превенции.

Полицейские сняли с Южного моста в Киеве двух подростков и юношу, которые поднялись на 130-метровую высоту ради селфи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Около полудня в субботу, 19 октября, полицейским поступила информация о трех неизвестных, которые пытались залезть на Южный мост. Патрульные прибыли по указанному адресу.

«Полицейским удалось забраться на верхушку моста, где они обнаружили трех неизвестных. Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задерживать указанных лиц. Тремя неизвестными оказались два мальчика, 12 и 13 лет, и 20-летний юноша. По словам детей, их товарищ хотел воплотить свою мечту, подняться на мост и сделать фото», – говорится в сообщении.

В дальнейшем с детьми будут работать инспекторы ювенальной превенции.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге во время попытки селфи над затопленным карьером погиб 13-летний подросток, его ровесницу были госпитализированы.