В Кривом Роге во время селфи школьник сорвался со скалы карьера и погиб

Мальчик ударился головой о камни и утонул. Его ровесница получила травмы.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 19 мая при попытке сделать селфи над затопленным гранитно-рудным карьером в Покровском районе города погиб 13-летний подросток, его ровесница госпитализирована.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что на прогулке во время фотографирования подростки сорвались со скалы над карьером. Мальчик ударился головой о камни и упал в воду без сознания. Тело утонувшего на глубине 5 метров и на расстоянии 3 метров от берега достали водолазы.

Девочка с многочисленными ушибами и переломом левого локтя доставлена в травматологическое отделение Криворожской больнице №8. Медики оценивают его состояние как тяжелое.