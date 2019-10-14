В Одессе задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС и магазины (видео)

На счету злоумышленников минимум два нападения на АЗС в Раздельнянском и Беляевском районах и цветочный магазин в Одессе.

В Одессе задержаны двое мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС и магазины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержали злоумышленников сотрудники Усатовского отделения полиции совместно с бойцами батальона полиции особого назначения после очередного разбойного нападения на автозаправочную станцию на автодороге «Одесса-Киев».

«На этот раз денег в кассе не оказалось, поэтому они уехали ни с чем, а потерпевшая позвонила в полицию. За несколько часов оперативно-розыскных мероприятий после получения сообщения о преступлении полицейские нашли одного из подозреваемых в Одессе, другого - на выезде из города», - сообщили в главке.

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Как отмечается, нападения молодые мужчины совершали, прибыв на место преступления на арендованном автомобиле. Пока один из злоумышленников подходил к кассиру и, угрожая пистолетом, требовал выручку, второй оставался за рулем, чтобы быть готовым быстро скрыться с сообщником и деньгами.

Подозреваемые 20-ти и 22-х лет - уроженцы Ивановского и Ренийского районов Одесской области, в Одессе они арендуют жилье.

«На счету злоумышленников минимум два нападения на АЗС в Раздельнянском и Беляевском районах и цветочный магазин в Одессе», - сообщили в управлении.

Во время санкционированного обыска по месту жительства и в автомобиле правонарушителей обнаружены маски, оружие, одежда и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Обоим мужчинам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям на территории региона.