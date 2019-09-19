В Киеве женщина за рулем врезалась в трамвай, движение парализовано (фото, видео)
19:21, 19 сентября 2019Происшествия
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На месте врачи осматривают потерпевшую.
На "Лесной" в Киеве женщина врезалась в трамвай / фото Facebook
В Киеве возле рынка "Юность" женщина за рулем автомобиля Hyundai врезалась в трамвай.
Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.
В результате аварии женщина получила травму. На месте врачи осматривают потерпевшую. Причину такого маневра пока узнать не удается.
Из-за ДТП парализовано движение трамваев.
Как сообщал УНИАН, во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего один из них врезался в остановку общественного транспорта.
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