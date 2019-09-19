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В Киеве женщина за рулем врезалась в трамвай, движение парализовано (фото, видео)

19:21, 19 сентября 2019
Происшествия
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На "Лесной" в Киеве женщина врезалась в трамвай / фото Facebook

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

В результате аварии женщина получила травму. На месте врачи осматривают потерпевшую. Причину такого маневра пока узнать не удается.

Из-за ДТП парализовано движение трамваев.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего один из них врезался в остановку общественного транспорта.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве