В Киеве женщина за рулем врезалась в трамвай, движение парализовано (фото, видео)

На месте врачи осматривают потерпевшую.

В Киеве возле рынка "Юность" женщина за рулем автомобиля Hyundai врезалась в трамвай.

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

В результате аварии женщина получила травму. На месте врачи осматривают потерпевшую. Причину такого маневра пока узнать не удается.

Из-за ДТП парализовано движение трамваев.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего один из них врезался в остановку общественного транспорта.