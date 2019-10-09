В Кривом Роге мужчина хвастался, что ему "заказали Зеленского", – его забрала полиция

От мужчины сильно несло алкоголем.

В ночь на 9 октября в Металлургическом районе Кривого Рога правоохранители задержали мужчину, который заявлял, что ему "заказали Зеленского".

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О подозрительном гражданине сообщили горожане. "Киллера" доставили в районное отделение полиции, передает Первый городской.

По предварительной информации, мужчина прилюдно рассказывал про "заказ" недалеко от торгового комплекса, от него несло алкоголем.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области должностных лиц городского совета подозревают в присвоении более 1 млн грн во время подготовки к празднованию дня города.