В Кривом Роге мужчина хвастался, что ему "заказали Зеленского", – его забрала полиция
15:45, 09 октября 2019Происшествия
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От мужчины сильно несло алкоголем.
Мужчина рассказывал о "заказе Зеленского" недалеко от торгового комплекса в Кривом Роге / Первый городской
В ночь на 9 октября в Металлургическом районе Кривого Рога правоохранители задержали мужчину, который заявлял, что ему "заказали Зеленского".
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О подозрительном гражданине сообщили горожане. "Киллера" доставили в районное отделение полиции, передает Первый городской.
По предварительной информации, мужчина прилюдно рассказывал про "заказ" недалеко от торгового комплекса, от него несло алкоголем.
Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области должностных лиц городского совета подозревают в присвоении более 1 млн грн во время подготовки к празднованию дня города.
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