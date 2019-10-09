Авария в общежитии в Днепре: отселенных студентов обещают допустить за вещами после экспертиз

Также студентам предоставят материальную помощь на приобретение необходимых вещей.

В Днепре отселенные из аварийного общежития студенты Национального технического университета «Днепровская политехника» смогут забрать оттуда свои личные вещи после проведения двух экспертиз помещения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

«Первую экспертизу проведут специалисты Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Они обследуют помещение общежития и предоставят заключение о безопасности дома и рекомендации по его укреплению и реконструкции. Такая экспертиза займет около 10-12 дней. Вторую - геологическую - проведет ООО НПП «Гиинтиз». Ее результаты покажут, в каком состоянии находится почва от перекрестка ул. Дмитрия Яворницкого и просп. Гагарина до монумента Славы», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Днепровский горсовет, по инициативе городского головы Бориса Филатова, предоставит переселенным из общежития студентам материальную помощь от 2,5 тыс. грн. каждому.

Отмечается, что размер помощи будет индивидуальным. Эти средства они смогут потратить на приобретение личных вещей, которые остались в помещении. Городской совет также предоставит субвенцию НТУ «Днепровская политехника» на покрытие расходов по переселению студентов.

Кроме того, две экспертизы, которые позволят оценить состояние поврежденного здания общежития и прилегающих территорий, профинансируют из городского бюджета.

Как сообщили УНИАН в «Днепровской политехнике», из аварийного общежития были отселены в другие общежития вуза 238 студентов.

Как сообщал УНИАН, 5 октября стало известно о провале грунта возле здания общежития №2 Национального технического университета «Днепровская политехника», который расположен по проспекту Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города Днепр.

Спасатели установили, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3х2 метра и глубиной около 1,5 метров.

На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой образовались значительные трещины.

Сейчас здание отключено от газо-, электро- и водоснабжения. Движение транспорта вокруг аварийного дома приостановлено.