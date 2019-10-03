Требовали взятку в валюте: в Умани коммунальщики хотели подзаработать на хасидах (фото)

Коммунальщикам объявят подозрении и изберут меру пресечения.

В Умани Черкасской области руководитель и старший инспектор одного из местных коммунальных предприятий хотели подзаработать на иностранцах во время иудейского праздника Рош-га-Шана.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Как установили оперативники, должностные лица требовали от иностранца 400 долларов за разрешение на торговлю и установку баннеров в районе проведения праздника.

Правоохранители задержали мужчин неподалеку от работы, когда те получали валютную взятку.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды.

Коммунальщикам объявят подозрении и изберут меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, одному из хасидов в Умани во время религиозных мероприятий, связанных с празднованием Нового года по иудейскому календарю, стало плохо, для оказания хирургической помощи его вертолетом доставили в Киев.

Всего в Умань прибыли около 25 тыс. паломников-хасидов для празднования Нового 5780 года по иудейскому календарю – Рош-га-Шана, который в этом году отмечается с вечера 29 сентября до вечера 1 октября.

Публичный порядок в Умани обеспечивает более 550 украинских полицейских, которые прибыли в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Израиля.