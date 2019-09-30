В Одессе мужчина кувалдой прогонял съёмочную группу местного телеканала и угрожал ружьем полиции

Мужчина разбил кувалдой стекло в автомобиле активистов и применил газовый баллончик к оператору телеканала. Также он угрожал охотничьим ружьем полицейским.

В Одессе мужчина с применением кувалды и газового баллончика напал на общественников и съемочную группу местного «7 телеканала», приехавших проверить информацию о якобы его издевательствах над малолетним сыном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил телеканал.

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Как отмечается, сегодня съемочная группа вместе с общественниками прибыла на улицу Панаса Мирного, где в частном доме мужчина силой удерживает своего 7-летнего ребенка. Информацию о том, что мальчик постоянно плачет, в том числе по ночам, распространили активисты.

В частности, по словам очевидца Ирины Семкиной-Мецкер, она видела, как мать пыталась подойти к мальчику, но мужчина силой затянул его во двор.

«Соседи утверждают, что он издевается над ребенком систематически. Ребенок, со слов соседей, лежит под воротами, заглядывает в щель и плачет… Мать объявила голодовку и сказала, что без своего сына не уйдет», - сообщила Семкина-Мецкер.

Инцидент произошел, когда несколько общественников и съемочная группа телеканала, находились на улице, недалеко от дома, в котором проживает мужчина с двумя детьми. В частности, с 7-летним, из-за которого произошел конфликт.

По словам журналистов, указанный мужчина выбежал на улицу с кувалдой, которой несколько раз ударил по принадлежащему активистам автомобилю, разбив стекло. Кроме того, он прыснул в лицо из газового баллончика оператору телеканала Андрею Кулибе.

«На месте происшествия уже работают «скорая» и полиция... Мужчина вооружен охотничьим ружьем. Он направлял дуло в сторону сотрудников полиции и корреспондента «7 канала», - заявил телеканал.

Пострадавшего телеоператора Кулибу забрала скорая помощь.

Со слов очевидцев, вместе с отцом в нападении участвовал его старший сын.

Общественники утверждают, что о ситуации с 7-летним ребенком неоднократно сообщалось в полицию и службу по делам детей, но каких-либо действий для разрешения конфликта не предпринималось.

Сейчас на месте происшествия находится оперативно-следственная группа.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области по факту гибели 15-летнего подростка от огнестрельного ранения открыли дело по статье «умышленное убийство».