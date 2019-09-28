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В Киеве неизвестные подожгли детский сад (фото)

15:58, 28 сентября 2019
Происшествия
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В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли детсад / фото dsns.gov.ua

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции Киева, ночью правоохранители получили информацию, что по улице Героев Днепра горит помещение на втором этаже.

По адресу немедленно выехала бригада пожарных и следственно-оперативная группа.

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Установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада. Камеры видеонаблюдения запечатлели двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к происшествию лиц.

В результате пожара никто не пострадал.

Следственным отделом Оболонского управления полиции происшествие предварительно квалифицировано по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Теги: #полиция киева#пожар в детсаду в Киевепогода в Киеве