Со всей скорости – в остановку: в сети появилось жуткое видео ДТП в Броварах (фото, видео)

Полицейского, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

Следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского, который на полной скорости влетел на автомобиле в остановку в Броварах.

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Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Обстоятельства происшествия расследуют в рамках открытого дела по статье 208 УК.

В то же время директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале опубликовал видео с нескольких камер наблюдения, на которых зафиксирован момент аварии.

На кадрах видно, как водитель «Опеля» теряет контроль за автомобильным движением и, маневрируя на скользкой дороге, влетает в остановку.

Как установили следователи, патрульный был нетрезв. Решается вопрос о сообщении патрульному подозрения и взятия его под стражу в рамках дела по ст. 286 – нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжких телесных повреждений.

Напомним, наезд на остановке в Броварах произошел 26 сентября. В результате происшествия погибла одна женщина, двое мужчин получили телесные повреждения различной степени.