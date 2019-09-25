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На Волыни произошло тройное ДТП с жертвами и пострадавшими (фото)

16:01, 25 сентября 2019
Происшествия
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На Волыни произошло смертельное ДТП / фото полиции

Авария произошла 24 сентября, сообщили сегодня в пресс-службе полиции Волынской области.

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Полицейские предварительно установили, что грузовик на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом. Перед тем, микроавтобус допустил столкновение с попутным автомобилем «Volvo», который приостановился из-за плохой видимости на дороге от задымления в результате сжигания неизвестными на поле стерни.

В результате аварии погибли двое пассажиров маршрутки, еще шесть человек пострадали, пятерых из них госпитализировали.

Водителя грузовика задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В результате ДТП на Волыни погибли два человека / фото полиции

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, в том числе - несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Водителя грузовика арестовали.

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Теги: #смерть#ДТП#Волынь