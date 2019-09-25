На Волыни произошло тройное ДТП с жертвами и пострадавшими (фото)

В результате аварии погибло двое людей, еще шестеро человек получили травмы.

На Волыни произошло смертельное ДТП с участием грузовика, легковушки и автобуса с пассажирами.

Авария произошла 24 сентября, сообщили сегодня в пресс-службе полиции Волынской области.

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Полицейские предварительно установили, что грузовик на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом. Перед тем, микроавтобус допустил столкновение с попутным автомобилем «Volvo», который приостановился из-за плохой видимости на дороге от задымления в результате сжигания неизвестными на поле стерни.

В результате аварии погибли двое пассажиров маршрутки, еще шесть человек пострадали, пятерых из них госпитализировали.

Водителя грузовика задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, в том числе - несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Водителя грузовика арестовали.