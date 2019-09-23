Выбитые зубы и многочисленные гематомы: в Польше жестоко избили студента из Украины (фото)
В польском городе Жоры группа из пяти мужчин жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины.
Об этом сообщает Европейская правда.
Читайте такжеВо Львове умер курсант военной академии, которого избили в ночном клубеОтмечается, что инцидент произошел в субботу вечером в городском парке. Компания спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, когда он сказал, что из Украины, – начали бить.
Говорится, что пятеро мужчин избили молодого человека до бессознательного состояния, студенту выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.
Двое мужчин нашли украинца в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.
Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в поимке преступников.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве толпа жестоко избила парня.