Из колонии на Николаевщине сбежал убийца (фото)

В регионе проводят специальные мероприятия для розыска беглеца.

В воскресенье, 22 сентября, около 19:05 из колонии №72 в Вознесенском районе Николаевской области сбежал 35-летний заключенный Владимир Касап, которого в 2017 году приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство.

Читайте такжеПолиция задержала дезертира, который скрывался в зоне отчуждения ЧАЭСОб этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что беглец был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки. Приметы осужденного: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно – в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас в регионе проводятся специальные мероприятия для розыска беглеца.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины, и полезную для следствия информацию предоставить в Вознесенский отдел полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102», – говорится в сообщении.

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