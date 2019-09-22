В Киеве с моста упал мужчина и разбился насмерть

От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

В воскресенье, 22 сентября, в Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста прямо на дорогу и разбился насмерть.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на улице Льва Толстого около 12:30.

Читайте такжеВ Киеве на козырьке подъезда обнаружили тело молодого парня (видео)

По словам очевидцев, под мостом в тот момент проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним на дорогу упал человек и резко остановился.

Люди сразу вызвали скорую помощь, но медики ничем не могли ему помочь - от полученных травм пострадавший скончался до их приезда.

Погибший получил серьезные травмы головы. На вид ему было около 40 лет. Был ли это несчастный случай, самоубийство или мужчину кто-то столкнул с моста - выясняют криминалисты.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами, пострадавших в результате инцидента нет.