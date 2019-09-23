В полиции назвали причину кровавого ДТП с девятью жертвами под Одессой

В Одесской области ДТП с девятью погибшими произошло из-за выезда автоцистерны на встречную полосу.

В Одесской области дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 9 пассажиров маршрутки, произошло из-за выезда автоцистерны на встречную полосу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил замначальника управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Владислав Ткаченко.

Читайте такжеМашину разорвало на части: в ДТП в Чернигове погибло 4 человека (фото)

Заседание проходило под председательством и. о. председателя Одесской областной государственной администрации Светланы Шаталовой и было посвящено исключительно обстоятельствам ДТП, случившегося 21 сентября на 12-м км трассы Одесса – Белгород-Днестровский между селами Новая Долина и Прилиманское Овидиопольского района.

Как отметил Ткаченко, предполагается, что столкновение пассажирского микроавтобуса и автоцистерны произошло из-за выезда последней на полосу встречного движения.

«Со стороны Одессы в сторону города Белгород-Днестровского двигался автотягач с прицепом, водитель которого выехал на полосу встречного движения...», - заявил Ткаченко.

В то же время он не смог уточнить, почему именно это произошло – водитель не справился с управлением, из-за технической неисправности машины, проблем с дорожным покрытием или чем-то другим.

Ткаченко заявил, что это – компетенция следствия. Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В частности, мужчина находится на лечении в Одесской областной клинической больнице под круглосуточной охраной и сегодня должен быть решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика задержан.

Сегодня в Одесской области объявлен траур.