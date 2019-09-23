Во Львове умер курсант военной академии, которого избили в ночном клубе

Злоумышленник, который жестоко избивал этого парня, пытался убежать за границу.

Во Львове умер 20-летний курсант военной академии Юрий Пьянило, которого жестоко избили в ночном клубе «Вилма».

Об этом сообщает «Голос Сокальщины».

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Червоноградец умер в воскресенье, 22 сентября, в 11.30.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа в местном клубе «Вилма». 13 августа ему провели трепанацию черепа, но было кровоизлияние и поврежденные сосуды головного мозга.

Червоноградская местная прокуратура сообщила о подозрении 25-летнему жителю Волынской области в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Согласно сообщениям из соцсетей, клуб и дальше работает. Злоумышленник, который жестоко избивал курсанта, пытался убежать за границу, но полиция его задержала. Также сообщают, что злоумышленника отпустил суд.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября на Черниговщине вблизи с. Гончаровское во время перемещения техники в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования «Север».