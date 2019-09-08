На Черниговщине во время переезда военной техники погиб военный

В Оперативном командовании "Север" назначили служебное расследование инцидента.

Вчера вечером на Черниговщине вблизи с. Гончаровское во время перемещения техники в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования «Север».

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Об этом УНИАН сообщили в Оперативном командовании "Север".

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября на трассе Чернигов - Славутич сгорела БМП.