Машину разорвало на части: в ДТП в Чернигове погибло 4 человека (фото)

Следствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль "Фольксваген Пассат", принадлежащей его деду, собрал друзей-сверстников и поехал кататься.

В Чернигове этой ночью в результате столкновения автомобиля с деревом погибли четыре человека - водитель и трое пассажиров, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ ЧП в области.

Согласно информации, около полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими. Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом, удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сидении, повезло остаться живой, она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

Читайте такжеДевять погибших: на Житомирщине грузовик влетел в автобус (фото)Следствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль "Фольксваген Пассат", принадлежащей его деду, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал только получать водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Известно, что двум погибшим исполнилось по 17 лет, травмированной девушке - 18.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.