В Виннице загорелся поезд

Пострадавших во время пожара нет.

Сегодня, 22 сентября, в 18:50 в Службу спасения в Виннице поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной станции.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Поезд находился на отстое, без пассажиров. К месту происшествия было направлено 4 единицы пожарно-спасательных техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра. Ситуация находится под контролем, в настоящее время распространения огня нет", - сообщили в Главном управлении ГСЧС в Винницкой области.

Во время пожара никто из людей не пострадал.

Как сообщал УНИАН, недавно в Луцке загорелось здание старинного госпиталя.