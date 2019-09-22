На Львовщине под колесами поезда погиб мужчина
18:01, 22 сентября 2019Происшествия
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Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Иллюстрация REUTERS
Во Львовской области от полученных травм погиб мужчина, попавший под поезд сообщением "Киев - Трускавец".
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Как сообщила сегодня полиция Львовщины, в Самборский отдел полиции 21 сентября в 21:45 поступило сообщение о том, что в селе Долобов электропоезд совершил наезд на мужчину.
Полицейские установили, что под поезд попал 44-летний местный житель, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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