На Львовщине под колесами поезда погиб мужчина

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Во Львовской области от полученных травм погиб мужчина, попавший под поезд сообщением "Киев - Трускавец".

Читайте такжеВ Киеве с моста упал мужчина и разбился насмерть

Как сообщила сегодня полиция Львовщины, в Самборский отдел полиции 21 сентября в 21:45 поступило сообщение о том, что в селе Долобов электропоезд совершил наезд на мужчину.

Полицейские установили, что под поезд попал 44-летний местный житель, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.