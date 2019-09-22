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На Львовщине под колесами поезда погиб мужчина

18:01, 22 сентября 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщила сегодня полиция Львовщины, в Самборский отдел полиции 21 сентября в 21:45 поступило сообщение о том, что в селе Долобов электропоезд совершил наезд на мужчину.

Полицейские установили, что под поезд попал 44-летний местный житель, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #Львовская областьпогода во Львове