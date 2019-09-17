На Кировоградщине осквернили мемориал жертвам Холокоста

Неустановленное пока лицо нанесло надписи на мемориальном комплексе.

В Кировоградской области неизвестный осквернил мемориал жертвам Холокоста.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, информация о происшествии поступила 16 сентября.

Читайте такжеИзраиль замер: страна почтила память жертв Холокоста

Согласно сообщению, работниками сектора реагирования патрульной полиции Голованевского отдела во время патрулирования на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением «Голованевск-Клиново» было выявлено, что неустановленное лицо нанесло надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в полицию поступила информация о повреждении памятника жертвам Холокоста в селе Богдановка Николаевской области.