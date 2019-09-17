Схватил и понес на руках в квартиру: стали известны подробности изнасилования 11-летней девочки

Поиздевался над ребенком ее отчим.

Жителю города Тальное Черкасской области, который подозревается в изнасиловании 11-летней девочки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает местное издание «Про все».

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Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в одной из многоэтажек Тального. По словам очевидцев, когда мужчина догонял ребенка, она забежала к соседям и просила защиты, но, увы, в квартире были только дети. И отчим схватил ее и понес на руках в квартиру. Соседка, живущая этажом ниже, вызвала полицию.

Известно, что злоумышленнику 38 лет. За содеянное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, 38-летний житель Тального, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 11-летнюю девочку.