В Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

38-летний житель г. Тальное Черкасской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки по месту ее проживания.

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Мужчину задержали и сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.

Инициировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас соответствующее ходатайство находится на рассмотрении суда.

За содеянное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Купянском районе Харьковской области полиция задержала 31-летнего отчима, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки.