Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой (видео)

Пожарным не удавалось потушить дом, он сгорел полностью.

Неизвестные сожгли дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Об этом сообщила theБабелю сама Гонтарева.

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Экс-глава НБУ рассказала, что злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом сгорел полностью.

Пожарным не удавалось его даже потушить.

По словам Гонтаревой, во время пожара в доме никого не было. Никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой. А до этого, 30 августа, Валерию Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.

В НБУ, в свою очередь, заявили, что ряд последних инцидентов с Валерией Гонтаревой и ее семьей может свидетельствовать о наличие организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.