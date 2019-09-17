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Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой (видео)

08:15, 17 сентября 2019
Политика
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Валерия Гонтарева / REUTERS

Об этом сообщила theБабелю сама Гонтарева.

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Экс-глава НБУ рассказала, что злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом сгорел полностью.

Пожарным не удавалось его даже потушить.

По словам Гонтаревой, во время пожара в доме никого не было. Никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой. А до этого, 30 августа, Валерию Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она получила серьезные травмы.

В НБУ, в свою очередь, заявили, что ряд последних инцидентов с Валерией Гонтаревой и ее семьей может свидетельствовать о наличие организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.

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Теги: #Гонтарева#Валерия Гонтарева в НБУ