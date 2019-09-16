В Тернопольской области произошел пожар на производстве подсолнечного масла (фото)

Огонь более трех часов тушили 7 единиц техники и 27 спасателей. Сгорело около тонны готовой продукции.

На Тернопольщине в результате пожара на производстве сгорела 1 т растительного масла.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, вчера в 8.25 поступило сообщение о пожаре в с. Великий Глубочек Тернопольского района в здании, в котором производилось и хранилось подсолнечное масло.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в пристроенном к зданию навесе и распространился на кровлю здания. Площадь пожара на момент прибытия составляла 500 кв. метров. В здании находились две полностью наполненные цистерны емкостью 30 т и 10 т, а также частично наполненная емкостью 10 т и одна пустая емкостью 50 т. Снаружи здания расположены 19 пластиковых баков емкостью 1 т с готовой продукцией.

Всего к тушению пожара были привлечены 7 единиц техники и 27 спасателей.

В результате пожара уничтожена часть производственно-складского здания на площади 500 кв. м и один пластиковый бак с готовой продукцией.

Пожар локализован в 9:54, а в 11:31 полностью ликвидирован. На месте пожара погибших и травмированных не обнаружено. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.