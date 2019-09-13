цей матеріал доступний українською

Неизвестный "заминировал" российский самолет, который следовал в оккупированный Крым

18:15, 13 сентября 2019
Происшествия
144 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте также"Суд" оккупантов на 7 октября перенес заседание по делу Бекирова

Самолет следовал из Казани в Симферополь.

«Было сообщение. Самолет сел в Симферополе, пассажиров вывели, самолет проверили, ничего не обнаружили», – прокомментировали в Крымском линейном управлении МВД на транспорте.

Как сообщал УНИАН, в сети показали свежие фото моста между Россией и аннексированным Крымом в бархатный сезон путепровод пустует.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#Россия#минирование#оккупированный Крым