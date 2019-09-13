Неизвестный "заминировал" российский самолет, который следовал в оккупированный Крым

Угроза оказалась ошибочной.

13 сентября российская полиция получила сообщение от неизвестного о взрывном устройстве на борту лайнера Airbus А321.

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Самолет следовал из Казани в Симферополь.

«Было сообщение. Самолет сел в Симферополе, пассажиров вывели, самолет проверили, ничего не обнаружили», – прокомментировали в Крымском линейном управлении МВД на транспорте.

Как сообщал УНИАН, в сети показали свежие фото моста между Россией и аннексированным Крымом в бархатный сезон путепровод пустует.