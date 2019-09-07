Появилось фото Вышинского перед посадкой на российский самолет

Также появилось видео, с посадкой на самолет россиян, которых Украина передает в рамках обмена.

Главный редактор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский сделал селфи перед посадкой на российский правительственный самолет, который должен доставить в Москву граждан РФ, которых Украина передает в рамках обмена.

Фото Вышинского опубликовали в Telegram-канале российского РИА "Новости.

Там также опубликовали видео, с посадкой на самолет россиян, которых Украина передает в рамках обмена, снятое якобы самим Вышинским.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

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Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта "Борисполь".