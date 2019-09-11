В сети показали свежие фото пустующего Крымского моста
13:59, 11 сентября 2019Транспорт
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На фото видно, что путепровод практически пустует.
Крымский мост пустует / Twitter RoksolanaToday&Крым
В сети показали свежие фото моста между Россией и аннексированным Крымом -в бархатный сезон путепровод пустует.
Соответствующие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
Twitter RoksolanaToday&Крым
«Вчера на мосту аншлаги бархатные… А вообще, кому это нужно? Зачем? С мостом или без моста, уроки Крыма не интересны материку. Как и сам Крым. Как и крымчане…» - пишет блогер.
Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту.
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