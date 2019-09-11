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В сети показали свежие фото пустующего Крымского моста

13:59, 11 сентября 2019
Транспорт
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Крымский мост пустует / Twitter RoksolanaToday&Крым

Соответствующие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Twitter RoksolanaToday&amp;Крым

«Вчера на мосту аншлаги бархатные… А вообще, кому это нужно? Зачем? С мостом или без моста, уроки Крыма не интересны материку. Как и сам Крым. Как и крымчане…» - пишет блогер.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту.

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Теги: #мост#мост в Крым