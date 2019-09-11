В сети показали свежие фото пустующего Крымского моста

На фото видно, что путепровод практически пустует.

В сети показали свежие фото моста между Россией и аннексированным Крымом -в бархатный сезон путепровод пустует.

Соответствующие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

«Вчера на мосту аншлаги бархатные… А вообще, кому это нужно? Зачем? С мостом или без моста, уроки Крыма не интересны материку. Как и сам Крым. Как и крымчане…» - пишет блогер.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту.