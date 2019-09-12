Под Одессой третий раз за несколько дней с рельсов сошла цистерна с пропаном

В Одесской железной дороге заявляют о нарушениях, которые угрожают безопасности движения.

В Одесской области на том же участке, где 10 сентября сошли с рельсов две цистерны, снова сошел с рельсов вагон со сжиженным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Одесской железной дороги, ЧП вновь произошло на подъездном пути предприятия «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» станции Измаил регионального филиала «Одесская железная дорога».

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«Второй раз за последние три дня на подъездном пути допущен сход цистерн с пропаном. Вчера вечером во время выполнения маневровых работ собственным тепловозом промышленного предприятия на стрелочном переводе №202 произошло повторное схождение с рельсов цистерны с пропаном», - сообщили в пресс-центре.

Как пояснили в ведомстве, после окончания восстановительных работ по подъему цистерн с пропаном, которые сошли с рельсов 10 сентября, сотрудники предприятия не устранили неисправность путей. Вечером 11 сентября они решили самовольно передвинуть вагоны по аварийном участке пути.

В результате при заезде поезда на разрушенный участок сошла с рельсов еще одна цистерна.

По данным пресс-службы, после первого ЧП специалисты регионального филиала «Одесская железная дорога» в срочном порядке провели комиссионный осмотр проблемного участка. Проверка выявила нарушения, угрожающие безопасности движения. По ее результатам был издан официальный запрет на подачу вагонов на рельсы этого предприятия и выезд его тепловозов на пути общего пользования.

Как отмечается, в 2018-2019 гг работники «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта» провели 17 комиссионных осмотров путевого хозяйства, но замечаний относительно ненадлежащего содержания пути не было.

Подчеркивается, что это свидетельствует о формальном проведении комиссионных осмотров состояния пути и отсутствие должного контроля со стороны руководства Измаильского филиала предприятия (владельца указанной подъездной колеи).

«Ранее специалисты железной дороги обнаружили, что стрелочный перевод эксплуатируется с кустарной непригодностью из 34 брусьев», - сообщили в пресс-центре. Вместе с тем, в обзоре, который был проведен весной Измаильским филиалом АО «Киев-Днепровское МППЖТ», информация о неисправности отсутствует. В акте относительно содержания этого стрелочного перевода недостатки указываются как «незначительные».

Как сообщал УНИАН, 10 сентября на подъездном пути предприятия «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» станции Измаил регионального филиала «Одесская железная дорога» сошли с рельсов два грузовых вагона со сжиженным газом - пропаном. Страна назначения груза - Румыния.

Рядом с местом, где произошло схождение, расположены жилые и промышленные здания.