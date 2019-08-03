В Запорожской области изъяли наркотиков на 20 миллионов гривень (фото)

Злоумышленники более двух лет занимались выращиванием конопли, в основном методом "гидропоники".

В Запорожской области полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму более 20 миллионов гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Работники Управления противодействия наркопреступности разоблачили сбытчиков наркосодержащих растений. Во время обысков изъяты наркотики весом более 100 килограммов, оружие и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленники в течение последних двух лет на территории города Запорожья и Запорожской области занимались выращиванием конопли, в основном методом "гидропоники", поставкой, изготовлением, хранением и сбытом, уже готового наркотического средства. Организаторам преступной группы 36 и 25 лет. Члены группы - мужчины 1982, 2001, 1992, 2001 годов рождения.

Отмечается, что фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания наркосодержащих видов отборной конопли были известны только организаторам.

Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 миллиона гривень.

Полицейские в городе Запорожье и Запорожской области провели 30 одновременных санкционированных обысков по местам проживания, автомобилях, гаражах и дачах злоумышленников. В результате обысков изъяли более 100 килограммов наркотика, пистолет "ПМ" калибра 9 мм с двумя магазинами, гранату "РГД" с запалом УЗРГМ-2, патроны разных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерную технику, флеш-носители информации, сим-карты, денежные средства и электронные весы.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" (ч.2 ст.307 УКУ).

Решается вопрос об открытии уголовных производств по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч.1 ст.263 УК) и "использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств" (ч.1 ст.306 УК).

Самая строгая санкция статей предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.