На столичном рынке «Юность» возник пожар, пострадала женщина (фото, видео)

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

На рынке «Юность» в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили на месте инцидента пострадавшую, которая отравилась продуктами горения.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре на улице Миропольской, 2 поступило в 10:58. Спасатели, прибывшие на место, установили, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке.

Уже в 11:25 пожар локализовали, а в 11:36 – ликвидировали.

Пострадавшую женщину передали медикам. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Накануне сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" вспыхнул крупный пожар.