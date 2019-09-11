На столичном рынке «Юность» возник пожар, пострадала женщина (фото, видео)
12:51, 11 сентября 2019Происшествия
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Причина возникновения пожара сейчас выясняется.
В Киеве горел рынок / kyiv.dsns.gov.ua
На рынке «Юность» в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили на месте инцидента пострадавшую, которая отравилась продуктами горения.
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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре на улице Миропольской, 2 поступило в 10:58. Спасатели, прибывшие на место, установили, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке.
Уже в 11:25 пожар локализовали, а в 11:36 – ликвидировали.
kyiv.dsns.gov.ua
Пострадавшую женщину передали медикам. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.
Накануне сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" вспыхнул крупный пожар.
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