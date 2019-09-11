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В Ирпене подозреваемый во время задержания бросил в полицейских две гранаты (фото)

09:40, 11 сентября 2019
Происшествия
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В Ирпене правоохранители задержали вооруженного преступника / Facebook, Андрей Небитов

В городе Ирпень Киевской области полиция установила подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Во время задержания мужчина забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты.

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Как сообщил в Facebook руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, гранаты не сработали. Сотрудники полиции успешно обезвредили и задержали злоумышленника.

Во время неотложного обыска в его доме правоохранители нашли еще 2 гранаты и огнестрельное оружие.

Ранее в Киеве житель столицы получил несколько ударов ножом в спину. Это произошло после того, как он сделал замечание компании, которая распивала спиртные напитки во дворе жилого дома. Пострадавший в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Теги: #полиция#гранатапогода в Киеве