В Киеве мужчина получил ножом в спину за замечание

56-летний мужчина попросил отдыхающих не мусорить и вести себя прилично.

В Киеве житель столицы получил несколько ударов ножом в спину. Это произошло после того, как он сделал замечание компании, которая распивала спиртные напитки во дворе жилого дома. Пострадавший в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. Об этом сообщает полиция Киева.

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56-летний мужчина попросил отдыхающих не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник конфликт, в ходе которого один мужчина из компании на некоторое время отошел. Вскоре он вернулся с ножом и несколько раз ударил им оппонента в спину. Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. Пострадавшего госпитализировали.

После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники быстро вышли на его след и задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурант — 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом. Орудие преступления — нож — изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.