Брат мэра Ивано-Франковска за рулем микроавтобуса насмерть сбил мужчину на "зебре"

Городской голова подтвердил, что автомобилем управлял его брат, и призвал дождаться результатов расследования.

На Ивано-Франковщине депутат горсовета на автомобиле смертельно травмировал 64-летнего мужчину.

Об этом в сети Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Читайте такжеПод Львовом автомобили разворотило в жутком смертельном ДТП (фото)«Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 64-летний житель села Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача – дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне трудно и больно комментировать эту ситуацию», – написал мэр Ивано-Франковска.

Как сообщили УНИАН в главном управлении полиции Ивано-Франковской области, авария произошла сегодня в 9:30 в селе Марковцы Тисменицкого района. 35-летний водитель микроавтобуса на пешеходном переходе наехал на мужчину. Потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как ранее сообщал УНИАН, неподалеку от Киева Под Киевом Mercedes при столкновении разорвал «Москвич» пополам, погибли два человека.