Изнасилование в BlaBlaCar: черкасская полиция не вручала подозрении водителю

Полиция исключает, что вероятный насильник может убежать из Украины.

После получения следствием результатов экспертиз станет известно, объявлять ли подозрение в изнасиловании водителю BlaBlaCar.

Об этом, комментируя ход расследования дела, сообщил корреспонденту УНИАН начальник ЦОС УМВД в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

По его словам, дело является фактовым, поскольку личность подозреваемого следствие еще не установило. Грищенко пояснил, что, поскольку свидетелей изнасилования потерпевшей не было, то для вручения подозрения, и, как следствие, избрания подозреваемому меры пресечения, нужны доказательства его причастности к преступлению. Доказательства могут появиться по результатам ряда экспертиз, назначенных судом по ходатайству следователя, которые сейчас продолжаются.

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Грищенко подчеркнул, что первоочередные следственные действия с потерпевшей, в частности относительно ее медицинского освидетельствования для установления факта изнасилования, были проведены и результаты приобщены к материалам дела. Пока же продолжаются другие экспертизы, на завершение которых требуется время.

"После обращения потерпевшей (31 августа - УНИАН) тогда же было открыто производство. В течение недели, до 4 сентября было направлено в суд ходатайство об экспертизе, проведены первоочередные следственные действия, в том числе был допрошен водитель, на которого указала подозреваемая. Я только что общался со следователем, и он сообщил, что все первоочередные следственные действия практически завершены. Все ходатайства в суде. Также было проведено сразу судебно-медицинское освидетельствование. Осталось дождаться результатов экспертиз", - заявил Грищенко.

Также он отрицает информацию, распространенную в соцсетях, что полиция Черкащины пытается "спустить дело на тормозах". "Дело расследуется, ни о каком затягивании не идет речь", - добавил представитель полиции.

Кроме того, Грищенко заявил, что у полиции нет информации, что потенциальный подозреваемый - водитель - может сбежать с Украины. По его словам, полиция "держит с ним контакт".

Как сообщал УНИАН, в Черкассах полиция расследует уголовное производство, открытое по факту изнасилования водителем местной жительницы, которую он подвозил в автомобиле.

Согласно информации правоохранителей, 31 августа до Черкасского отдела полиции обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании.

"Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по указанному факту в тот же день следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

По сведениям полиции, личность водителя и его местонахождение установлены. В настоящее время вещественные доказательства по делу изъяты, следователем подготовлено ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, проводится ряд других следственных действий. Расследование по уголовному производству продолжается.

Ранее подруга пострадавшей Анастасия Липинская сообщила в Facebook, что ее знакомую изнасиловал 51-летний водитель сервиса BlaBlaCar. Он подвозил девушку с Одессы до Черкасс.

"Дорогой мужчина угостил кофе, после которого девушка начала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва пришла в себя после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправляла свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал", - рассказала она.

Липинская утверждает, что в Черкассах ее подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Однако, по ее словам, в полиции отказались искать злоумышленника.