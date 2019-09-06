Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в столичном троллейбусе (видео)

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Столичные полицейские задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в троллейбусе.

Стрелка на улице заметил мужчина, который проследил за злоумышленником и сообщил о нем полиции, сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

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"Сознательный гражданин вышел с работы и увидел злодея. Он проследил за ним, "стрелок" сел в троллейбус, читатель - вместе с ним. Оттуда уже и сделал вызов на "102". Копы с нацгвардейцами остановили троллейбус и задержали преступника. При нем также было найдено и само оружие", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ( Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что двое пострадавших в результате стрельбы сейчас госпитализированы.

"Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х лет, госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе, в результате чего пострадали двое пассажиров.