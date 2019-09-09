Полиция опубликовала видео с изображением подозреваемого в покушении на ректора тернопольского вуза

Подозреваемому на вид - 18-25 лет. Полиция обещает вознаграждение за помощь в раскрытии личности злоумышленника.

Полиция обещает вознаграждение тем, кто узнает и сообщит о личности человека, подозреваемого в закладке взрывчатки на подворье ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, после просмотра камер наблюдения был замечен подозреваемый в покушении на убийство.

Правоохранители отмечают, что на вид ему 18-25 лет, рост - 160-170 см.

Полицейские призывают всех, кто узнает человека на видео, знает о его местонахождении, звонить по телефону в Тернополе (0352) 27-12-58 или на линию 102.

Также правоохранители просят откликнуться тех, кто в промежуток времени с 1.30 до 3.00 4 сентября находился вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне «Дружба» областного центра, а также кто проезжал в это время на автомобиле с регистратором по ул. Будного.

«Правоохранители гарантируют анонимность и денежное вознаграждение за информацию, которая составит оперативный интерес», - говорится в официальном сообщении ГУНП области.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в селе Петриков Тернопольского района во дворе ректора ТНЭУ сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва ранения получили хозяин дома и его жена.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК (покушение на убийство).