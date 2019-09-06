В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе: ранены два человека

Злоумышленник причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.

Сегодня утром в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на источники.

Читайте такжеПод Львовом автомобили разворотило в жутком смертельном ДТП (фото)

06 сентября, в 08.50, в Голосеевском районе в троллейбусе маршрута №40к возникла конфликтная ситуация между пассажирами.

Из неустановленного оружия мужчина осуществил выстрелы, чем причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Принимаются меры по розыску правонарушителя.