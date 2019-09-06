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В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе: ранены два человека

13:03, 06 сентября 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на источники.

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06 сентября, в 08.50, в Голосеевском районе в троллейбусе маршрута №40к возникла конфликтная ситуация между пассажирами.

Из неустановленного оружия мужчина осуществил выстрелы, чем причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Принимаются меры по розыску правонарушителя. 

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Теги: #Киев#стрельбапогода в Киеве