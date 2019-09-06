В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе: ранены два человека
13:03, 06 сентября 2019Происшествия
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Злоумышленник причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.
Иллюстрация / REUTERS
Сегодня утром в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе.
Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на источники.
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06 сентября, в 08.50, в Голосеевском районе в троллейбусе маршрута №40к возникла конфликтная ситуация между пассажирами.
Из неустановленного оружия мужчина осуществил выстрелы, чем причинил ранения грудной клетки двум пассажирам и убежал.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Принимаются меры по розыску правонарушителя.
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