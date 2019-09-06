В Донецкой области возле горсовета подожгли ленты цвета украинского флага

Ленты синего и желтого цвета формируют флаг Украины, но они не считаются государственной символикой.

В ночь на пятницу, 6 сентября, в Бахмуте Донецкой области неизвестные подожгли флаги-ленты желтого и синего цвета возле здания городского совета.

Об этом сообщает Вільне радіо 6 сентября.

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«На место преступления приехали полицейские Бахмута. Они предварительно установили, что флаги пытались поджечь. Однако ткань, из которой они сделаны, не горит, поэтому они просто тлели», - говорится в сообщении.

В полиции и горсовете объяснили, что эти ленты, из которых формируется флаг Украины, не считаются государственной символикой. Поэтому этот инцидент не подпадает под статью о надругательстве над государственными символами (ст.338 УК Украины).

В то же время правоохранители заверили, что все равно будут искать злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году перед Днем Независимости в Донецкой области пьяная пара надругалась над флагом Украины.