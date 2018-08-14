Сорвали и подожгли: в Донецкой области пьяная пара надругалась над флагом Украины

18-летний юноша сорвал флаг с флагштока, а 15-летняя девушка попыталась его поджечь.

В Донецкой области правоохранители проводят досудебное расследование в отношении юноши и девушки, которые сорвали и подожгли Государственный флаг Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту надругательства над Государственным флагом Украины.

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«8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в с. Первомайское Ясиноватского района на земле перед зданием Центра досуга обнаружен поврежденным, а именно - частично сожженным Государственный флаг Украины», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ареста на срок до 6 месяцев, или лишения свободы на срок до 3 лет.