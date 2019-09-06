Под Киевом 6-летний мальчик выпал из окна

Родители оставили ребенка с бабушкой. Женщина на мгновение отвлеклась, и произошел несчастный случай.

Под Киевом в городе Борисполь произошел несчастный случай связанный с малолетним ребенком. Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Инцидент произошел из-за невнимательности родных ребенка.

Читайте такжеВ Киеве зверски изнасиловали женщину на глазах у ее дочери (фото, видео)

В момент происшествия мальчик находился под присмотром бабушки. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию Киевской области.

Родители оставили ребенка с бабушкой. Женщина на мгновение отвлеклась, и произошел несчастный случай. В результате падения мальчик получил травмы, но, к счастью, остался жив.

Правоохранители обращаются к родителям, бабушкам и дедушкам. Москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Полицейские просят не позволять малышам играть, а тем более - сидеть на подоконнике. Не оставлять малолетних детей одних ни на минуту, а также рассказывать им о возможной опасности.