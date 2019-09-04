Покушение на ректора тернопольского вуза: на месте взрыва нашли записку «помни о смерти»

Следствие рассматривает несколько версий преступления: от личного конфликта до профессиональной деятельности потерпевшего.

Злоумышленник, который подбросил взрывное устройство ректору Тернопольского национального экономического университета Андрею Крысоватому, оставил на месте преступления записку со словами «memento mori» (лат. «помни о смерти»).

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Как сообщается на сайте нацполиции Тернопольской области, об этом рассказал начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол.

По его словам, следствие рассматривает несколько версий преступления: личный конфликт, вымогательство средств, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего. Инцидент расследуют как покушение на убийство.

Как сообщал УНИАН, во двор ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого, где он проживает в близлежащем к Тернополю селе Петрики, подбросили неизвестный предмет. Когда тот взял его в руки, раздался взрыв.

Крысоватого и его жену, которая находилась рядом, доставили в реанимацию.